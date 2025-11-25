İranlı dosent ABŞ-da saxlanıldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-nin Con Hopkins Universitetinin professoru Vəli Nəsr bazar ertəsi gecə açıqlama verərək bildirib ki, Oklahoma Universitetində İran üzrə tədqiqatlar sahəsində çalışan dosent Vəhid Abidini ABŞ Miqrasiya və Gömrük İdarəsi tərəfindən saxlanılıb.
Məlumata görə, Oklahomadakı Born Beynəlxalq Tədqiqatlar Kollecinin dosenti olan Abidini Vaşinqtonda keçiriləcək Qərbi Asiya Araşdırmaları Assosiasiyasının toplantısına yollanarkən Miqrasiya və Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əsassız şəkildə həbs edilib.
