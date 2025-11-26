Pakistan qırıcı təyyarələr ilə Əfqanıstana hava hücumları təşkil edib, 10 nəfər qətlə yetirilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hökumət mənbələrinə görə, çərşənbə axşamı səhər tezdən Pakistan qırıcı təyyarələrinin Əfqanıstandakı ərazilərə endirdiyi hava hücumlarında ən azı 10 nəfər həlak olub, digərləri isə yaralanıb.
Əfqanıstan hökumətinin rəsmisi "Əl-Cəzirə"yə bildirib ki, Xost əyalətində Pakistanın hava hücumunda qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla 10 mülki şəxs həlak olub.
Müxbir hava hücumunun Kərbaz rayonunu hədəf aldığını izah edib.
Əfqanıstan hökumətinin rəsmisi də "Əl-Cəzirə"yə bildirib ki, ölkənin cənub-şərqindəki Paktiya əyalətində hava hücumunda dörd nəfər yaralanıb.
Əfqanıstan hökumətinin rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, İslamabad bu yaxınlarda İstanbulda keçirilən danışıqlar zamanı əldə edilən atəşkəs razılaşmasını pozub.
Bu hava hücumları Əfqanıstan sərhədi yaxınlığındakı polis bölməsinə silahlıların hücumunda üç Pakistan təhlükəsizlik işçisinin öldürülməsindən sonra baş verib.
Sərhəd polis bölməsi Əfqanıstanla həmsərhəd olan Xayber Paxtunxva əyalətinin paytaxtı Pişavərdə ordu düşərgəsinin yaxınlığındakı sıx bir ərazidə yerləşir. Hücuma görə hələlik heç bir qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.
Bölgədə əvvəllər Pakistan ilə Əfqanıstandakı Taliban höküməti arasında döyüşlər baş verib. Pakistan tərəfi bu qısa döyüşlərin əsas günahkarı kimi Taliban hökümətinin olduğu göstərib və bu, iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. İslamabad Kabulu Talibanın 2021-ci ildə hakimiyyətə qayıtmasından bəri Pakistan Talibanının Əfqanıstan daxilində sərbəst fəaliyyət göstərməsinə icazə verməkdə ittiham edir.
