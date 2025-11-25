  1. Ana səhifə
Quterreş: Qəzzadakı ölüm və dağıntı bəşəriyyətin ən böyük məğlubiyyəti kimi yadda qalacaq

25 noyabr 2025 - 15:21
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bildirib: Qəzzada baş verən ölüm və dağıntı bəşəriyyətin yaddaşında “ən böyük məğlubiyyət” kimi qalacaq.

O qeyd edib: Hazırda dünya çox sürətlə dəyişir, texnologiya böyük templə inkişaf edir, iqlim xaosu hökm sürür, bərabərsizlik daha da dərinləşir və dünya çoxqütblü nizam istiqamətində hərəkət edir; belə bir şəraitdə güc balansı da dəyişir.

Quterreş vurğulayıb: Dünyanın iki böyük gücün rəhbərlik etdiyi bloklara bölünməsi təhlükəsi fonunda, ticarət, inkişaf, maliyyə institutları və siyasi koordinasiya sahələrində geniş əlaqələrə əsaslanan çoxqütblü dünya nizamına ehtiyac var.

