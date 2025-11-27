Dünya Federasiyasının veb saytında İran güləşçilərinin parlaq çıxışı barədə reportaj yayımlanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ölkəmizin sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə milli komandaları İslam Oyunlarında 8 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal qazanıblar.
Dünya Güləş Federasiyası, İranın bu yarışlarda qızıl medallarının şəkillərini daxil etməklə, dünya çempionlarına qarşı qalib gələn ölkəmizin güləşçilərinin bu yarışlarda çıxışı haqqında hesabat verib.
Federasiya hesabatında ölkəmizin medal qazanan güləşçilərinin, o cümlədən Səid İsmaili, Məhəmməd Hadi Sarəvi, Qulamrza Fərruxi, Fərdin Hidayəti, Əmir Hüseyn Zare, Rəhman Əmuzad, Yunis İmami və Əmir Əli Azərpiranın çıxışını yüksək qiymətləndirib.
