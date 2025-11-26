Foto Reportaj / Almaniyanın Duisburq şəhərində Xanım Fatimeyi-Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin anım mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Almaniyanın Duisburq şəhərindəki müsəlman Şiə cəmiyyəti Əhli-Beyt (əleyhimys-səlam) Hüseyniyyəsində Həzrəti Xanım Fatimeyi-Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü münasibəti ilə əzadarlıq mərasimi keçiriblər. Mərasimin xətibi Azərbaycaın tanınmış Şiə Ruhanisi, Hacı Ələmdar olublar. Qeyd edək ki, Hacı Ələmdar da bir çox Şiə Ruhaniləri kimi əliyevlər rejiminin repressiyalarına və təqiblərinə məruz qalaraq ilk öncə Rusiyaya və daha sonra Avropaya mühacirət etməli olub.
26 noyabr 2025 - 11:57
