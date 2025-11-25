Foto Hesabat | Tehranda Müqəddəs Müdafiə Dönəminin 100 Naməlum Şəhidinin Müqəddəs Cənazələrinin Dəfn Mərasimi
Həzrət Fatimə Zəhra Anamızın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə üst-üstə düşən Müqəddəs Müdafiə Dönəminin 100 Naməlum Şəhidinin müqəddəs cənazələrinin dəfn mərasimi ötən gün səhər, Bazar ertəsi günü, "Naməlum Şəhidlərin Milli Anım Günü"ndə, Tehran Universitetindən Tehran Şəhidlərinin Merac Qərargahına qədər keçirildi.
