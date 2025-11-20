Venesuela səfiri: Çin, Rusiya və İranla ittifaqımız strateji və danılmazdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-ın bu Latın Amerikası ölkəsinə hücum etməməsi halında Karakasın İran, Çin və Rusiya ilə əlaqələri kəsməyə hazır olması barədə şayiələrə cavab olaraq, Venesuelanın İrandakı səfiri bildirib: “Daxili və ya xarici siyasətimizi hər hansı bir xarici hökumətin müəyyən etməsini heç vaxt qəbul etməyəcəyik. Pekin, Moskva və Tehranla müttəfiqliklərimiz strateji xarakter daşıyır”.
İRNA-ya eksklüziv müsahibəsində Venesuela Bolivar Respublikasının Tehrandakı səfiri Xose Rafael Silva Aponte bildirib: “Venesuelanın sülh diplomatiyası, öz müqəddəratını təyinetmə hüququ və müdaxilə etməmək hüququna əsaslanan müstəqil və suveren xarici siyasəti var. Biz heç vaxt hər hansı bir xarici hökumətin daxili və ya xarici siyasətimizi müəyyən etdiyini qəbul etməyəcəyik”.
O, əlavə edib: “Çin, Rusiya və İranla strateji ittifaqlarımız qarşılıqlı əməkdaşlığa, suverenliyə hörmətə, ortaq təkamülə və inkişafa əsaslanır və indi danılmaz bir reallığa çevrilmiş çoxqütblü bir dünyanın formalaşması prosesinin vacib hissəsidir”.
