Kuba: ABŞ Venesuelaya qarşı yalan bəhanələrlə hərbi təcavüz etməyə çalışır

19 noyabr 2025 - 16:38
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Kuba xarici işlər naziri, ABŞ-ın Venesuelaya qarşı hərbi təcavüzünə yalan bəhanələrlə haqq qazandırmaq üçün etdiyi hərəkətləri pisləyib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bruno Rodrigezin sözlərinə görə, Kuba xarici işlər naziri X sosial şəbəkəsindəki mesajında ​​vurğulayıb: “Biz korrupsioner və yalançı dövlət katibi [Marko Rubio]-nun rəhbərliyi altında Venesuelaya qarşı aparılan hərbi təcavüzü yalan bəhanələrlə haqq qazandırmağa çalışan ABŞ Dövlət Departamentinin yalanlarını pisləyirik. Vaşinqton medianın dəstəyi ilə hər kəsin gözü qarşısında suveren bir millətə qarşı təcavüzü normallaşdırmağa və qanuniləşdirməyə çalışır.”

Rodrigez bildirib ki, onlar Venesuelanın qanuni prezidenti Nikolas Maduronu yalan və iftralarla narkotik qaçaqmalçılığı və terrorizmdə ittiham etməyə çalışırlar.

Kuba xarici işlər naziri vurğulayıb ki, bu böyük beynəlxalq faciələr regionda yalnız "Amerika Birləşmiş Ştatları, onun kəşfiyyat və narkotik agentlikləri və Venesuela ərazisini işğal etmək istəyən Florida siyasətçiləri ilə əlaqəli şəxslər" tərəfindən təbliğ olunub.

