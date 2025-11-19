Gözünz aydın, bu da oldu. AFP: Dəməşq- Qolani vəhhabi ünsürü Uyğur sələfi yaraqlılarını Çinə təhvil verəcək \ Foto
Colani rejimindəki mənbə Qərb mediasına bildirib ki, Qolani hakimiyyəti Çinin uyğur azlığına mənsub ekstremist yaraqlıları Pekinə təhvil verməyi planlaşdırır.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fransa media orqanı Suriyaya silahlı yollarla hakim kəsilmiş vəhhabi terror qruplaşmasının başçısı Qolani müvəqqəti hökumətinin xarici işlər nazirinin Çinə səfəri ilə əlaqədar “Heyəti Təhriru Şam” terror qruplaşması ilə müttəfiq olan Çinin uyğur azlığına mənsub yaraqlıları Pekinə təhvil verməyə hazır olduğunu bildirib.
AFP-nin məlumatına görə, mənbə bildirib ki, uyğur yaraqlıları məsələsi Suriya müvəqqəti hökumətinin xarici işlər naziri Əsəd əl-Şeybaninin bazar ertəsi günü Çinə səfərinin gündəliyində olmalı idi.
"Dəməşq Çinin tələbinə əsasən bu yaraqlıları bir neçə mərhələdə təhvil verməyə hazırdır."
Adının çəkilməsini istəməyən Suriya diplomatik mənbəsi də AFP-yə bildirib: "Suriya qarşıdakı dövrdə 400-dən çox uyğur yaraqlısını Çinə təhvil verməyi planlaşdırır."
Sizin rəyiniz