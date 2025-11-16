  1. Ana səhifə
HƏMAS Qəzza sazişinin ikinci mərhələsi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olduğunu açıqladı

HƏMAS sözçüsü Fələstin qrupları tərəfindən bildirib ki, Qəzzada sülhməramlı qüvvələrin missiyası İsrailin bölgəyə yenidən hərbi hücumunun qarşısını almaqdan ibarət olmalıdır və İsrail Qəzzanın daxili işlərinə hər hansı formada müdaxilə etməməlidir.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən, HƏMAS sözçüsü Hezam Qasim şənbə günü bildirib ki, Qəzzada atəşkəslə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunacaq qətnamədə müharibənin yenidən başlanmaması və İsrailin Qəzzadan çıxması – Fələstin xalqının hüquqlarından biri kimi – nəzərə alınmalıdır.

Qasim “əl-Ərəbi əl-Cədid” qəzetinə müsahibəsində vurğulayıb: Beynəlxalq qurumlar və BMT atəşkəsi dəstəkləməli, humanitar yardımlar Qəzzaya göndərilməli və daxili vəziyyətlə bağlı məsələlərdə heç bir xarici müdaxilə olmamalıdır.

O, əlavə edib: Fələstin qrupları tərəfindən bildirib ki, Qəzzada sülhməramlı qüvvələrin missiyası İsrailin bölgəyə yenidən hərbi hücumunun qarşısını almaqdan ibarət olmalıdır və İsrail Qəzzanın daxili işlərinə hər hansı formada müdaxilə etməməlidir.

