ABŞ-ın B2 bombardmançı təyyarəsinin İrandakı kiçik versiyası | Pentaqon dəhşət narahatdır! \ Video

16 noyabr 2025 - 18:08
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Times XP bildirir ki, İran yeni dronla dünyaya mesaj göndərib; sanki müharibə filmlərindən çıxmış kimi görünən qara və parlaq bir varlıq olan Şahed 161-i təqdim edib. Bu media əlavə edib: İran İslam İnqilabı Keşikçilərinin Milli Aerokosmik Parkda təqdim etdiyi bu dron, Amerikanın B-2 bombardmançı təyyarəsinin kiçik versiyasıdır. Şahed 161 süni intellektlə təchiz olunmuş, gizli, 250 kq bomba daşıya bilən və kütləvi dron müharibəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və Pentaqonu çox, çox narahat edən də budur.
