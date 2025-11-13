Quterreş: İsrail Livan üzərindən uçuşları dayandırmalıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bu gün, sionist işğalçıların Beyruta qarşı davam edən təcavüzünü məhkum etmədən bir bəyanat yayıb və elan edib: Mən bütün tərəfləri mülki şəxsləri qorumağa və Livanla İsrail arasında daimi atəşkəsə səbəb olacaq dialoq üçün şərait yaratmağa çağırıram.
BMT-nin Baş katibi davam edib: İsrail qüvvələrinin Mavi Xəttin şimalında olması və Livana hücumları Livanın suverenliyinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinin pozulmasıdır. Mən İsrailin Mavi Xəttin şimalındakı ərazilərdən geri çəkilməsinə və Livan ərazisi üzərindən uçuşlarını dərhal dayandırmasına çağırışımı təkrarlayıram.
