  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Amerika

Quterreş: İsrail Livan üzərindən uçuşları dayandırmalıdır

13 noyabr 2025 - 14:46
Xəbər kodu: 1750078
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Quterreş: İsrail Livan üzərindən uçuşları dayandırmalıdır

BMT-nin Baş katibi, İsrailin Livana qarşı davam edən təcavüzünü pisləmədən Livan üzərindən uçuşları dayandırmalı olduğunu bildirib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş bu gün, sionist işğalçıların Beyruta qarşı davam edən təcavüzünü məhkum etmədən bir bəyanat yayıb və elan edib: Mən bütün tərəfləri mülki şəxsləri qorumağa və Livanla İsrail arasında daimi atəşkəsə səbəb olacaq dialoq üçün şərait yaratmağa çağırıram.

BMT-nin Baş katibi davam edib: İsrail qüvvələrinin Mavi Xəttin şimalında olması və Livana hücumları Livanın suverenliyinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinin pozulmasıdır. Mən İsrailin Mavi Xəttin şimalındakı ərazilərdən geri çəkilməsinə və Livan ərazisi üzərindən uçuşlarını dərhal dayandırmasına çağırışımı təkrarlayıram.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha