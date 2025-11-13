G7, İran və ABŞ arasında birbaşa dialoqa çağırdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Dövlət Departamentinin veb saytına görə, dünyanın yeddi sənayeləşmiş ölkəsi ABŞ-ın 2018-ci ildə Donald Trampın prezidentlik dövründə birtərəfli şəkildə JCPOA-dan çıxması və Avropa Üçlüyünün vədini pozması barədə qeyd etmədən birgə bəyanat yayıb və İranı həm BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, həm də Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsi üzrə öhdəliklərini tam yerinə yetirməyə çağırdıqlarını iddia ediblər.
İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə konstruktiv əməkdaşlığından bəhs etmədən G7, bəyanatda Tehranın agentliklə tam əməkdaşlığı bərpa etməli və bütün nüvə obyektlərinin və materiallarının yoxlanılmasına icazə verməli olduğu iddia edib.
İrandan həmçinin üç Avropa ölkəsinin (Səğir Britaniya, Almaniya və Fransa, Avropa Üçlüyü kimi tanınır) dəstəyi ilə ABŞ-la birbaşa dialoqa girməsi istənilib.
G7 həmçinin iddia edib: “Snapback” mexanizminin qanuni tətbiqindən sonra bütün BMT üzvlərini öhdəliklərinə əməl etməyə çağırırıq.
Bəyanatda İran və Şimali Koreyanın Rusiyaya hərbi yardım göstərdiyi iddiası təkrarlansa da, bu hərəkət pislənilir və Pekinin Moskvaya ikili təyinatlı silah və avadanlıq göndərməsinə də toxunulur və bunu Rusiyanın müharibəsinin davam etməsində həlledici amil hesab olunur.
Kanadada iki günlük G7 görüşü bu bəyanatın verilməsi ilə başa çatdı.
G7-yə dünyanın yeddi böyük sənayeləşmiş ölkəsi, o cümlədən ABŞ, Kanada, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya və Birləşmiş Krallıq daxildir.
