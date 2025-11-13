Fotoreportaj | İİR Məhkəmə Hakimiyyətinin başçısı Həzrət Fatimə Məsumənin (səlamullahi əleyha) məzarını ziyarət etdi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu səhər, 13 noyabr 2025-ci il, cümə axşamı günü, İran İslam Respublikasının Məhkəmə Hakimiyyətinin başçısı Höccətül-İslam Vəl-Müslimin Möhsini Ejei müqəddəs Qum şəhərinə səfərinin əvvəlində ilk öncə Həzrət Xanım Fatiməi Məsumənin (səlamullahi əleyha) müqəddəs məzarını və hərəmini ziyarət etdi və sonra Müqəddəs Ziyarətgahın Xadimi Ayətullah Səidi ilə görüşüb söhbət etdi.
