Video | İran Hərbi Dəniz Qüvvələri Gəmi Əleyhinə Növbəti Kruiz Raketini Təqdim Edir

6 noyabr 2025
ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən dindar mütəxəssislər tərəfindən ixtira edilən “Qader” raketi iki versiyada hazırlanmış gəmi əleyhinə kruiz raketidir: dənizdən və havadan buraxılan. Sahil hədəflərinə və döyüş gəmilərinə qarşı yüksək dağıdıcı gücə malikdir. Onun unikal xüsusiyyətlərinə aşağı hündürlükdə uçuş və aşağı radar kəsiyi daxildir ki, bu da onun rəhbərliyini və dəqiqliyini artırır. Raket uçuş trayektoriyasını hədəfə uyğunlaşdırmaq üçün Digital Apex (DAP) sistemi ilə təchiz olunub və qurudan, dənizdən və havadan buraxıla bilər ki, bu da hədəfləri dəqiq və sürətlə məhv etmək üçün bir çox seçim təmin edir.
