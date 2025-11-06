Foto Reportaj / Təzahürat edən Fələstin tərəfdarı Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən silah sərgisini mühasirəyə alıblar
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Təzahürat edən Fələstin tərəfdarı Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən silah sərgisini mühasirəyə alıblar. Qeyd edək ki, sərgidə düşmən İsraili silahlandırmaqda və Qəzzaya qarşı qırğın müharibəsində iştirak edən şirkətlər iştirak edib.
6 noyabr 2025 - 10:39
Xəbər kodu: 1747276
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
