Foto Reportaj / Əl-Abbas Briqadası Xanım Fatimeyi-Zəhranın (səlamullahi əleyha) Şəhadətini anmaq üçün matəm saxlayıblar
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraqın Əl-Abbas (əleyhi səlam) Briqadası Fatimiyyə Günlərində, Xanım Fatimeyi-Zəhranın (səlamullahi əleyha) Şəhadətinin ildönümünü anmaq üçün İmam Hüseyn (əleyhi səlam) və Həzrəti Əbülzəlil Abbasınn (əleyhi səlam) müqəddəs hərəmləri arasında yerləşən Beynul-hərəmeyn adlanan ərazidə matəm mərasimi keçiriblər.
6 noyabr 2025 - 10:28
Xəbər kodu: 1747273
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
