Video | İsrailin Kabusu, Şəhid Yəhya Sinvarın Rəfəhdəki evlərin dağıntıları arasında hərəkət etdiyini göstərən görüntülər
6 noyabr 2025 - 09:59
Xəbər kodu: 1747257
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qanunsuz İsrail sionist rejimin Kan kanalı HƏMAS lideri Yəhya Sinvarın şəhid olmamışdan əvvəl Rəfəhdəki evlərin dağıntıları arasında hərəkət etdiyini göstərən görüntüləri yayımladı. Şəhid Yəhya Sinvar, döyüş meydanında son anına qədər düşmənlərlə vuruşaraq Şəhid oldu. Şəhadətilə isə O, Qəzza və Fələstin Xalqı sırasında yüzlərlə Yəhya Sinvarlar toxumunu əkib, qanı ilə suvararaq mələkut aləminə yüksəldi.
