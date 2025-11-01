Mirşaymer: İsrail Tramp və ABŞ-ın siyasətlərini idarə edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən, Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəçisi və Çikaqo Universitetinin professoru bildirib ki, İsrail lobbisi ABŞ prezidenti, vitse-prezident və dövlət katibini idarə edir.
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəçisi və Çikaqo Universitetinin professoru Con Mirşaymer "Azadlığı mühakimə etmək" proqramına verdiyi video müsahibədə həmvətənlərini İsrail lobbisinin Amerika üzərindəki dominantlığını anlamaq üçün "Trampa, J.D. Vance və Marko Rubioya qulaq asmağa" çağırıb.
O, əlavə edib: "Lobbi (ABŞ-dakı İsrail lobbisi) Rubioya, lobbi Trampa, lobbi J.D. Vance-ə sahibdir. Sadəcə onların dediklərinə qulaq asmaq lazımdır. İsrail Tramp administrasiyasının maraqlarına zidd olan bir şey etdikdə İsraili tənqid edərkən gizli şəkildə danışırlar."
"Niyə? Çünki onlar başa düşürlər ki, İsraili tənqid etsələr, dəhşətli bir bədəl ödəyəcəklər", Mirşaymer davam edib. "Unutmamalısınız ki, J.D. Vance ABŞ prezidenti olmaq istəyir."
