  1. Ana səhifə
  2. Xüsusi buraxılış
  3. Əl-Əqsa tufanı

HƏMAS: Düşmənin müharibəni yenidən başlaması üçün bəhanə tapmasına imkan verməyəcəyik

26 oktyabr 2025 - 18:13
Xəbər kodu: 1743083
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
HƏMAS: Düşmənin müharibəni yenidən başlaması üçün bəhanə tapmasına imkan verməyəcəyik

Bu barədə o açıqlama verərək bildirib: “Hərəkat atəşkəs razılaşması çərçivəsində bütün öhdəliklərinə əməl edib və düşmənin müharibəni yenidən başlatmaq üçün bəhanə tapmasına yol verməyəcək.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, HƏMAS-ın ali rəhbərlərindən Xəlil əl-Həyyə sionist rejimin müharibə zamanı elan etdiyi hədəflərə çata bilmədiyini vurğulayıb.

Bu barədə o açıqlama verərək bildirib: “Hərəkat atəşkəs razılaşması çərçivəsində bütün öhdəliklərinə əməl edib və düşmənin müharibəni yenidən başlatmaq üçün bəhanə tapmasına yol verməyəcək.”

Qəzzada HƏMAS hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri Xəlil əl-Həyyə “Əl-Cəzirə” telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, sionist rejim uzunmüddətli hərbi əməliyyatlar ərzində heç bir məqsədinə nail ola bilmədi.

O əlavə edib: HƏMAS toqquşmaların yenidən baş verməməsi üçün bütün səylərini davam etdirəcək.

Əl-Həyyə, ABŞ administrasiyasının son bəyanatlarına münasibət bildirərək deyib: “ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Vaşinqton rəsmiləri müharibənin başa çatdığını təsdiqləyiblər və bu istiqamətdə sabitliyin qorunması vacibdir.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha