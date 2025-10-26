Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, sabiq ABŞ hərbi qulluqçusu İran İslam Respublikasının sionist rejimi məhv etməyə qadir olduğunu bildirib.
Bu barədə ciddi xəbərdalıq edən polkovnik Lorns Vilkerson bu rejimin ABŞ-ı İranla müharibəyə cəlb etmək cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq edib.
ABŞ-nin keçmiş Dövlət Katibi Kalin Pauell ofisinin rəhbəri olmuş polkovnik Lorns Vilkerson ABŞ media fəalı Cekson Hinkellə müsahibəsində deyib:
“İranın raket hücumları israilliləri şoka saldı. Hərçənd, müharibənin son mərhələsində Rusiya, Çin və ya Şimali Koreya İrana müəyyən kömək göstərmiş ola bilərlər, lakin bu raketlər yerli istehsal olaraq İran tərəfindən hazırlanmışdır.”
