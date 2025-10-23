Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi: Rusiya özünün bahalı silah yarışına çəkilməsinə imkan verməyəcək!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib ki, Rusiya özünün bahalı silah yarışına çəkilməsinə imkan verməyəcək.
"Biz özümüzü çox baha başa gələn silahlanma yarışına cəlb etməyə imkan verməyəcəyik", - o, Prezident Qrantları Fondunun dəstəyi ilə Enerji və Təhlükəsizlik Mərkəzinin təşkil etdiyi "Rusiyanın nüvə siyasətinin və nüvə sahəsində ictimai diplomatiyanın tarixi və bu günü" adlı vebinarın sessiyasında deyib.
Böyük diplomat “Rusiyanın tarixdən dərslərini götürdüyünü” vurğulayıb.
“Daha belə tələlər yoxdur”, Ryabkov qeyd edib. “Əmin bildiyimiz bir şey var: özümüzü müdafiə etmək və maraqlarımızı istənilən vaxt irəli aparmaq üçün imkanlarımız və resurslarımız mövcuddur”.
