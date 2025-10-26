Əsrarəngiz Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri qoynund yerləşən Babüldə 6 ildən sonra dondurulmuş əkizlər dünyaya gəldi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, "Bərsam və Mehrsam" Babüdəki Fatimə Zəhra (s) Sonsuzluq Mərkəzində 6 il embrion dondurulduqdan sonra dünyaya gələn və sağlam olan əkiz oğlanlardır.
Babüdəki Fatimə Zəhra (s) Sonsuzluq Müalicə Mərkəzinin rəhbəri Siddiqə İsmaili bazar günü İRNA-ya verdiyi müsahibədə dedi: 13 ildir hamilə qalmağa çalışan və iki uğursuz hamiləlik keçirən əkizlərin anası Məhtab Qulamnejad nəhayət bu mərkəzin səyləri ilə əkiz oğlanlar dünyaya gətirməyə müvəffəq oldu.
O dedi: Bir müddət sonra bu ana Babuldakı Fatimeyi Zəhra (s.ə) Sonsuzluq Mərkəzinə müraciət etdi və orada bu ananın müalicə prosesi başladı və embrionlar 6 il ərzində bu mərkəzdə donduruldu.
İsmaili əlavə etdi: Xoşbəxtlikdən, tibb işçilərinin müşahidəsi və səylərindən sonra ana hamilə qalmağı bacardı və iki oğlan uşağı, Bərsam və Mehrsam tam sağlam şəkildə dünyaya gəldi.
Babüdəki Fatimeyi Zəhra (s.ə.) Sonsuzluq Mərkəzinin rəhbəri, hamiləlikləri gecikmiş və bu sahədə problemləri olan anaların bu mərkəzə müraciət etməli olduqlarına işarə edərək bildirdi: İndiyə qədər Babüdəki Fatimeyi Zəhra (s.ə.) Sonsuzluq Müalicə Mərkəzində 3000 uşaq dünyaya gəlib.
