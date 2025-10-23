Foto Xəbər | Qəzza Bazarları Atəşkəsdən Sonra Həyata Qayıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Atəşkəs razılaşmasının tətbiqi və qanunsuz sionist rejim hərbçilərinin geri çəkilməsi ilə Qəzza şəhərindəki Əl-Cəlaə bölgəsinin bazarları yenidən canlanıb və insanların gəliş-gedişinə şahid olur. Münaqişələr və hərbi hücumlar səbəbindən uzun müddət bazarlara getməkdən məhrum olan Fələstin vətəndaşları, bu ticarət mərkəzlərinin yenidən açılması ilə gündəlik ehtiyaclarını ödəmək üçün zəruri malları almağa və təmin etməyə yönəliblər.
23 oktyabr 2025 - 16:49
Xəbər kodu: 1742140
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
