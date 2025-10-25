ABŞ federal hökumətinin fəaliyyətinin dayandırıldığı bir vaxtda Tramp Asiyaya səfər edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdəki hazırkı müddətində ilk dəfə Asiyaya səfər edib.
Səfərin məqsədi Çin prezidenti ilə görüşmək və iki ölkə arasında ticarət gərginliyini azaltmaqdır. Halbuki, bu səfər ABŞ federal hökumətinin fəaliyyətinin dayandırıldığı bir vaxtdadır.
Tramp cümə axşamı başlayan səfərdə üç mühüm Asiya ölkəsinə səfər edəcək. O, Çin prezidenti Si Cinpinlə görüşməzdən əvvəl regionda bir neçə investisiya və sülh müqaviləsi imzalamağı planlaşdırır.
Bu, ABŞ hökumətinin fəaliyyəti dayandırılmasının bir çox federal işçinin maaşlarını almamasına, uçuşların dayandırılmasına və bəzi ştatların federal ərzaq yardımını dayandırmaq barədə xəbərdarlıq etməsinə səbəb olması zamanı baş verir. Buna baxmayaraq, ABŞ prezidenti Vaşinqtondakı siyasi durğunluqdan asılı olmayaraq xarici səfər qrafikasını davam etdirir.
