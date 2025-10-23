Foto Xəbər | Cühüdlərin viran qoyduqları Qəzzanın Şeyx Rizvan Məhəlləsi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qəzza Zolağının şimal-şərqindəki Şeyx Rizvan məhəlləsindən yayımlanan hava görüntüləri qanunsuz cühüd İsrail rejimin hərbi hücumlarının yaratdığı böyük dağıntıları göstərir. Ərazidəki bir çox yaşayış məntəqəsi tamamilə dağıdılıb və bir sıra binalar artilleriya atəşi nəticəsində yaşayış üçün yararsız hala düşüb. Bu hücumlardan sonra küçələr də daxil olmaqla şəhər infrastrukturuna da ciddi ziyan dəyib və ərazinin siması tamamilə dəyişib.
