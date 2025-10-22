Meşkinşəhrdə “patı” narkotik alverçiləri həbs edilib

Polkovnik Nikruz Süleymani çərşənbə axşamı İRNA-ya müsahibəsində əlavə edib: İctimai xəbərlərdən sonra Meşkinşəhr Narkotiklərlə Mübarizə Polisinin əməkdaşları əyalətin narkotiklərlə mübarizə polisi ilə əməkdaşlıq edərək, bu gün Pərixan kəndindəki bağ evində patı narkotiki aşkar etmək üçün güclü və çevik bir əməliyyat keçiriblər.
O əlavə edib: Narkotiklər qaçaqmalçılar və ölüm alverçiləri ilə mübarizənin gücləndirilməsinə yönəlmiş sosial təminat planının icrasının davamı olaraq aşkar edilib və narkotik vasitələrin hazırlanması və yayılmasında cinayət törətmiş iki nəfər qanuni prosedurlar üçün məhkəmə orqanlarına təhvil verilib.
