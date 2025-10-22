  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. İran

Meşkinşəhrdə “patı” narkotik alverçiləri həbs edilib

22 oktyabr 2025 - 17:31
Xəbər kodu: 1741696
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Meşkinşəhrdə “patı” narkotik alverçiləri həbs edilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Meşkinşəhr polis rəisi deyib: Şəhərin narkotiklərlə mübarizə polisi əməkdaşları 7 kilo 950 qram patı narkotiki aşkar edərək, iki qaçaqmalçını həbs ediblər.

Polkovnik Nikruz Süleymani çərşənbə axşamı İRNA-ya müsahibəsində əlavə edib: İctimai xəbərlərdən sonra Meşkinşəhr Narkotiklərlə Mübarizə Polisinin əməkdaşları əyalətin narkotiklərlə mübarizə polisi ilə əməkdaşlıq edərək, bu gün Pərixan kəndindəki bağ evində patı narkotiki aşkar etmək üçün güclü və çevik bir əməliyyat keçiriblər.

O əlavə edib: Narkotiklər qaçaqmalçılar və ölüm alverçiləri ilə mübarizənin gücləndirilməsinə yönəlmiş sosial təminat planının icrasının davamı olaraq aşkar edilib və narkotik vasitələrin hazırlanması və yayılmasında cinayət törətmiş iki nəfər qanuni prosedurlar üçün məhkəmə orqanlarına təhvil verilib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha