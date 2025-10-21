Kolumbiya Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kolumbiyanın xarici işlər naziri Rosa Villavisensio bazar ertəsi bəyan edib ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp Kolumbiya prezidenti Qustavo Petronu “narkotik ticarətinin lideri” adlandırdıqdan sonra ölkəsinin Vaşinqtondakı səfiri geri çağırılıb.
Kolumbiyanın xarici işlər naziri ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin saytında məlumat verib:
“Kolumbiyanın Vaşinqtondakı səfiri Daniel Qarsiya Pena məsləhətləşmələr üçün Qustavo Petro tərəfindən geri çağırılıb və hazırda Boqotadadır.”
Villavicencio, hökumətin qəbul etdiyi qərarları ictimaiyyətə açıqlayacağını söylədi.
