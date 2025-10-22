Sanksiyaların sərtləşdirilməsinə baxmayaraq, Şimal-Cənub dəhlizinin birləşdirilməsinə üstünlük verilir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çərşənbə günü Bakıda keçirilən Rəşt-Astaranın (Şimal-Cənub Dəhlizi) çatışmayan hissəsinə dair İran, Azərbaycan və Rusiyanın üçtərəfli görüşünə dair hökumətin kollegiya iclası çərçivəsində xanım Fərzanə Sadiq Malvacerd əlavə edib: Bu görüşdən sonra 15 milyon ton yük daşınmasına zəmanət verildi və qərara alındı ki, növbəti üç ay ərzində avtomobillərin necə təmin ediləcəyi ilə bağlı yol xəritəsi hazırlansın.
Xanım Sadiq Malvacerd bu görüşü vacib sayıb və deyib: İlk dəfə olaraq bu görüşdə Azərbaycan və Rusiya tərəfi iştirak edəcək, quru yolu ilə Lənkərandan Azərbaycanın Astarasına, Azərbaycanın Astarasından körpü ilə İranın Astarasına keçəcək və hər iki baş nazirin müavini dəmir yolu terminalından yol terminalına qədər səfər edəcək və orada mətbuat nümayəndələri ilə görüş keçiriləcək və ətraflı mətbuat konfransı keçiriləcək.
O əlavə etdi: Bu görüşün mühüm təsirləri təkcə milli səviyyə və Gilan əyaləti ilə bağlı deyil, həm də regional təsirlərə malikdir ki, bütün dünyada məhdudiyyət və qadağalara baxmayaraq, sanksiyalar və məhdudiyyətlər fonunda İranda belə bir hadisə baş verdi.
Sizin rəyiniz