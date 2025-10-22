ÜST-ün regional mükafatı iranlı həkimə təqdim edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) qeyri-yoluxucu xəstəliklərin — o cümlədən ürək-damar, şəkərli diabet və xərçəng xəstəliklərinin — qarşısının alınması və idarə olunması sahəsindəki regional mükafatı iranlı həkim, qidalanma üzrə mütəxəssis və Məşhəd Tibb Elmləri Universitetinin professoru Dr. Məcidi Ğəyur Mubrəhenə təqdim olunub.
Dr. Ğəyur Mubrəhen “Kuhrut tədqiqatı” layihəsinin əsas icraçısıdır. Bu tədqiqat Asiyanın aparıcı kuhrut layihələrindən biri kimi tanınır və xüsusilə qidalanmanın ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasında rolu ilə bağlı İran və beynəlxalq səviyyədə mühüm elmi nəticələr ortaya qoyub.
O, həmçinin İranın UNESCO-nun Beynəlxalq Tibbi Elmlər və İnsan Qidalanması Mərkəzinin təsisçisidir. Bu mərkəz ölkə və region miqyasında qidalanma elmi və ictimai sağlamlığın inkişafında mühüm rol oynayır.
