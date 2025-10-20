Hərbi analitik: İşğalçılar Qəzzada qismən və məhdud müharibənin davam etdirilməsi ssenarisini planlaşdırırlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hərbi analitik Rami Əbu Zubəydə deyir ki, İsrail “hərbi əməliyyatların azadlığını” möhkəmləndirmək məqsədi daşıyan məhdud hərbi hücumdan istifadə edərək işğalın yeni mərhələsini həyata keçirir.
O, sözlərinə belə davam edib: “Bu sazişin mühafizəçisi mövqeyinə qoyulmuş atəşkəs razılaşmasının təminatçıları bu gün həlledici mənəvi və siyasi sınaq qarşısındadır, çünki onlar ya təcavüzü dayandırmaq üçün bu sazişin tələblərini yerinə yetirməli, ya da “İsrail” cinayətlərinin davamı üçün siyasi pərdə olacaq bu şərtlərin şahidi olmalıdırlar”.
