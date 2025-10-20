  1. Ana səhifə
Hərbi analitik: İşğalçılar Qəzzada qismən və məhdud müharibənin davam etdirilməsi ssenarisini planlaşdırırlar

20 oktyabr 2025 - 15:29
Xəbər kodu: 1740705
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hərbi analitik Rami Əbu Zubəydə deyir ki, İsrail “hərbi əməliyyatların azadlığını” möhkəmləndirmək məqsədi daşıyan məhdud hərbi hücumdan istifadə edərək işğalın yeni mərhələsini həyata keçirir.

O, sözlərinə belə davam edib: “Bu sazişin mühafizəçisi mövqeyinə qoyulmuş atəşkəs razılaşmasının təminatçıları bu gün həlledici mənəvi və siyasi sınaq qarşısındadır, çünki onlar ya təcavüzü dayandırmaq üçün bu sazişin tələblərini yerinə yetirməli, ya da “İsrail” cinayətlərinin davamı üçün siyasi pərdə olacaq bu şərtlərin şahidi olmalıdırlar”.

