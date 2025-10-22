Ərdəbil - İranın Qafqaza ixracının Qızıl Qapısı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Azərbaycan Respublikası ilə ortaq sərhədləri olan Ərdəbil vilayəti uzun müddətdir ki, İran və Qafqaz arasında mühüm rabitə və ticarət yollarından biri olub və Ərdəbil vilayətinin şimalındakı Biləsuvar gömrüyü də keçmişdə ticarət karvanlarının keçdiyi və sərhədin hər iki tərəfindəki insanlar arasında mal mübadiləsi yeri olub.
1970-1990-cı illərdə Ərdəbilin sərhəd ticarəti ənənəvi olaraq yerli bazarlar, yemək, geyim və sənətkarlıq ticarəti formasında həyata keçirilirdi və bölgə əhalisi sərhəd pasportlarından kiçik və ailəvi ticarətlə məşğul olurdu ki, bu da sərhəd sakinlərinin güzəranında mühüm rol oynadı.
2000-ci illərdən başlayaraq Biləsuvar gömrüyünün inkişafı, sərhəd terminallarının tikintisi, nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə Ərdəbilin sərhəd ticarəti yeni mərhələyə qədəm qoymuş, kənd təsərrüfatı məhsulları, tikinti materialları, süd məhsulları, sənaye avadanlıqlarının Azərbaycan Respublikasına ixracı artmış, Ərdəbil ölkənin qeyri-rəsmi ixrac marşrutlarından birinə çevrilmişdir.
Ərdəbilin Azərbaycan Respublikasına ən mühüm ixrac imkanları
İqtisadi göstəricilərə görə ölkənin məhrum əyalətlərindən biri olmasına baxmayaraq, Ərdəbil vilayəti çox yaxşı investisiya imkanlarına malikdir; 400 milyon əhalisi olan Qafqaz və Avrasiyaya qonşu olan kənd təsərrüfatı, turizm və sənaye sektorlarında sərmayə qoyuluşu imkanları investorlar üçün yaxşı fürsətdir.
Vilayətin fəal sərhəd terminalı kimi Biləsuvar Gömrüyü kənd təsərrüfatı, sənaye və heyvandarlıq məhsullarının ixracında əsas rol oynayır. Bu gömrük öz infrastrukturunu inkişaf etdirərək yüksək həcmdə ticarət mübadiləsini qəbul etməyə hazırdır. Cari ilin 6 ayında Biləsuvar sərhəd terminalından ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə üç faiz artımla 386 min 328 ton mal və yük ixrac edilib.
Mərkəzi Biləsuvarda yerləşən Ərdəbil Sənaye XİZ-i xarici və daxili investisiyaların cəlb edilməsi və qonşu ölkələrə ixracın asanlaşdırılması məqsədi ilə inkişaf etdirilir və İranın Qafqazda ixrac mərkəzinə çevrilə bilər.
Gömrük statistikasına görə, Biləsuvar sərhədindən hər il milyonlarla dollarlıq mal ixrac edilir və bu ticarət əyalətdə birbaşa və dolayı yolla məşğulluq yaratmaqla yanaşı, emal, qablaşdırma və daşıma sənayesinin inkişafına da öz töhfəsini verib.
Azərbaycan Respublikası ilə ticarəti inkişaf etdirmək üçün hökumət tədbirləri
Sərhəd diplomatiyası yük tranzitinin aktivləşdirilməsi, yüklərin rəsmiləşdirilməsinin asanlaşdırılması və beynəlxalq daşımaların inkişafı məqsədilə Azərbaycan tərəfi ilə keçirilən birgə görüşlərdə aktivləşdirilib və Ərdəbil valisi də Azərbaycan Respublikasına səfəri zamanı sərhəd imkanları və ondan iqtisadi istifadənin zəruriliyi məsələsini qaldırıb.
Məsud İmami Yeganənin sözlərinə görə, məsləhətləşmələr davam edir və yaxın gələcəkdə Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin Biləsuvarda iştirakı ilə iki tərəf arasında sərhəd ticarətinin qurulması, xüsusilə də sərhəddə yerləşən Azadlu kəndində danışıqlar davam etdiriləcək.
Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı sahəsində Ərdəbildən Azərbaycan Respublikasına ixrac marşrutunun daha intensiv olması üçün dəmir yolunun çəkilməsi, gömrüklərin təchiz edilməsi, nəqliyyat marşrutlarının təkmilləşdirilməsi planları həyata keçirilir və tamamlanır.
Son illərdə Ərdəbil və Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri arasında nəqliyyatın asanlaşdırılması, tariflərin aşağı salınması, regional ticarətin inkişafı məqsədi ilə birgə görüşlər keçirilmiş və bu əməkdaşlığın davam etdirilməsi iki ölkə arasında mübadilələrin həcminin artmasına və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə zəmin yaratmışdır.
Emal və bir-birini tamamlayan sənaye sahələrinə sərmayələrin cəlb edilməsi Ərdəbil vilayətinin idarəçilərinin ciddi məşğul olduqları başqa bir məsələdir və
kəndtəsərrüfatı və mineral məhsulların dəyər zəncirini tamamlamaq məqsədi ilə hökumət yerli və xarici investorlar üçün xüsusi imkanlar nəzərdən keçirmişdir.
