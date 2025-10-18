  1. Ana səhifə
18 oktyabr 2025 - 17:21
Xəbər kodu: 1739842
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Ənsar Allah lideri: İran İslam Respublikası Fələstin uğrunda böyük fədakarlıq göstərib

Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının lideri Seyyid Əbdülməlik Bədrəddin əl-Husi: “İran İslam Respublikası Fələstin idealının müdafiəsi uğrunda çoxsaylı fədakarlıqlar edib və bu yolda bir sıra iranlı mücahid komandirlər, o cümlədən şəhid general Qasım Süleymani həyatlarını qurban veriblər.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Yəmənin Ənsar Allah Hərəkatının lideri şəhid Yəhya Sinvarın anım günü münasibətilə çıxış edib.

O, bu çıxışında onun həyatından alınacaq böyük dərsləri xatırladaraq deyib: “Şəhid Sinvar Fələstinin dözümlülük və Allaha bağlılıq rəmzi idi. Onun cihad və ali dəyərlər uğrunda mübarizəsi gələcək nəsillər üçün ilahi bir məktəbdir.”

Seyyid Əbdülməlik əl-Husi əlavə edib: “Hizbullah cəbhəsi də bu yolda çoxsaylı şəhidlər, o cümlədən böyük şəhid Seyyid Həsən Nəsrullahı təqdim edib.”

O, daha sonra vurğulayıb: “İran İslam Respublikası bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Fələstin amalının müdafiəsində sarsılmaz dayanaraq böyük fədakarlıqlar göstərib və öz mücahid komandirlərini bu yolda qurban verib.”

