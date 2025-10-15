İslami: BAEA ilə işləmək üçün meyarımız parlamentin yeni qanunudur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İran İslam Respublikasının Vitse-prezident və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami bu gün, çərşənbə günü – oktyabrın 15-də hökumətin şura iclası çərçivəsində jurnalistlərin qarşısında Ərdəbildə şüalanma mərkəzinin açılışını elan edib və deyib: Radiasiyanın inkişafı proqramının həyata keçirilməsinə uyğun olaraq, yaxın günlərdə Ərdəbil vilayətində yeni bir şüalanma mərkəzi açılacaq. Bu tədbir və yaradılan sistemlə ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanmasında problemlərdən biri də öz həllini tapacaq. Bu yeni addım əvvəllər söz verilmiş on iki şüalanma zonasının genişləndirilməsidir və biz yaxın günlərdə onu açacağıq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana qarşı qanuni öhdəliklərini yerinə yetirməyib
Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri tətik (snapback) mexanizminin işə salınmasını nəzərə alaraq agentliyin müfəttişlərinin hələ də ölkədə olub-olmaması sualına cavabında deyib: "Bizim Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə işləmək üçün meyarımız parlamentin yeni qanunudur. Bu qanun iki şərt qoyur və müəyyən etmə səlahiyyəti Atom Enerjisi Təşkilatının hesabatı və Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının təsdiqidir. Bu vaxta qədər Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz qanuni vəzifəsini yerinə yetirməyib."
