İtaliya polisi Fələstin tərəfdarları ilə toqquşdu; İtalyan azarkeşlər sionist rejimin himninin səsləndirilməsini fitə basdılar \ Video
15 oktyabr 2025 - 22:54
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində İtaliya-İsrail milli futbol komandası matçının başlanğıcında İsrail himninin səsləndirilməsi stadionda italyan azarkeşlərin qışqırıqları və etiraz çığırtıları ilə qarşılanarkən, İtaliya polis qüvvələri də Udine şəhərində toplaşan minlərlə Fələstin tərəfdarı ilə stadionun qarşısında toqquşdu. İtaliya polisi Fələstin tərəfdarları ilə toqquşdu; İtalyan azarkeşlər qondarma sionist rejimin himninin səsləndirilməsi zamanı fitə basıblar.
