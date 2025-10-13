Bir əfsanənin sonu, bir oyanışın başlanğıcı

Əhli Beyt (əleyhimus səlam) Beynəlxalq Xəbər Agentliyi –ABNA: İRNA Xəbər Agentliyi: Son günlər Şarm əş-Şeyx Qərbi Asiya tarixində daha bir rəmzi səhnənin şahidi olur. Misir, Qətər və ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Qəzzada atəşkəsin icra mexanizmi üzərində danışıqlar aparıldığı bir vaxtda, bölgə ictimaiyyəti əsas bir sualla üz-üzədir:
“Bu danışıqlar soyqırım və cinayətlərə son qoyacaqmı, yoxsa sadəcə Fələstin böhranının davam edən və köhnəlmiş faciəsinin yeni bir mərhələsi olacaq?”
Artıq 7 oktyabr hadisəsindən iki il keçdikdən sonra, həmin olayların nəticələrini daha aydın şəkildə, Fələstin və Qərbi Asiyanın müasir tarixi, beynəlxalq siyasət və regional proseslər baxımından dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirmək mümkündür. İsrail rejiminin bu müharibənin əvvəlində elan etdiyi məqsəd müqavimət qruplarını tamamilə aradan aparmaq və hərbi çəkindirmə gücünü bərpa etmək idi. Lakin müharibənin uzanması, iqtisadi və sosial tənəzzül, fələstinli müqavimətin döyüş meydanında davamlı varlığı və sonda atəşkəsin qəbul edilməsi bu hədəflərin gerçəkləşmədiyinə sübutdur.
Onilliklər boyu hərbi güc və şərtsiz beynəlxalq dəstək üzərində qurulan “məğlubedilməz İsrail” əfsanəsi, həmçinin bəziləri tərəfindən hər qələbənin təminatı kimi təqdim edilən ABŞ-nin mütləq gücü haqqında mif, bu gün heç vaxt olmadığı qədər çökmüş vəziyyətdədir. Bu mifin dağılması bəlkə də müqavimətin ən böyük dolayı nailiyyəti sayılmalıdır; çünki o göstərdi ki, mənəvi legitimlik və insani dayaqlar olmadan sərt güc qalıcı ola bilməz.
