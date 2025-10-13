Foto Reportaj | Tehranda Fələstinli Uşaq və Yeniyetmələrlə 8-ci Beynəlxalq Həmrəylik Sammiti

Əhli Beyt (əleyhimus səlam) Beynəlxalq Xəbər Agentliyi –ABNA: Şəhid Məhəmməd əd-Durrahın, Qəzzanın şəhid övladlarının və İran İslam Respublikasının ABŞ və sionist rejimin başlatdığı 12 günlük müharibə qarşısında müdafiəsi zqamanı şəhid olanların xatirəsinə həsr olunmuş Fələstinli Uşaq və Yeniyetmələrlə 8-ci Beynəlxalq Həmrəylik Konfransı, bazar günü Tehranın İslami Zirvə Salonunda xarici qonaqlar, siyasi və mədəniyyət xadimləri, qeyri-hökumət təşkilatları, Fələstin məsələləri üzrə fəallarının iştirakı ilə keçirilib.
13 oktyabr 2025 - 14:19
Xəbər kodu: 1738165
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Miqdad Mədədi
