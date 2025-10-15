İran İspaniyanın idman nazirinə müraciət etdi: Sionist rejimə qarşı beynəlxalq həmrəyliyin yaradılmasında əsas rolunuzu oynayın

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əhməd Dünyamali, sionist rejimin törətdiyi soyqırımı pislədiyinə görə İspaniyanın mövqeyini yüksək qiymətləndirib və bu ölkənin təhsil və idman naziri Pilar Alleqriyaya ünvanladığı məktubda İspaniyanın idman sahəsində həmin rejimə qarşı beynəlxalq həmrəyliyin formalaşmasında öz əsas rolunu oynamasını istəyib.
Əhməd Dünyamalinin Pilar Aleqriyaya ünvanladığı məktubda qeyd olunur:
İspaniya xalqı tarixi boyunca azadlıq, ədalət və insan ləyaqəti kimi dəyərlərə sadiq olub və bu prinsiplər həmin ölkənin milli kimliyində və mədəniyyətində xüsusi yer tutur. Dünyada milyonlarla insana ilham verən İspaniya idmanı da hər zaman həmrəyliyin, cəsarətin və qarşılıqlı hörmətin simvolu kimi tanınıb və insan dəyərlərinin təşviqində mühüm rol oynayıb.
Məktubun davamında vurğulanır:
Hazırda beynəlxalq idman ictimaiyyəti ciddi bir sınaqla üz-üzədir. İsrail rejiminin beynəlxalq idman tədbirlərində iştirakı – beynəlxalq hüququn ən kobud şəkildə pozulması fonunda – idmanın qlobal dəyərlərinə və etibarına zərbə vurur. Bu rejim onilliklər ərzində açıq antiinsani addımlar – torpaqların işğalı, ayrı-seçkilik siyasətinin tətbiqi və insan haqlarının davamlı pozulması ilə – öz əsl mahiyyətini dünyaya nümayiş etdirib. Belə bir vəziyyətin davam etməsi isə xalqları birləşdirməli olan idmanı aparteid və təcavüzə əsaslanan bir rejimə qanunilik qazandırmaq üçün vasitəyə çevirir.
