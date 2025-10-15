İran səfiri Trampın Kuruş adlandırılmasını ələ salıb – VİDEO

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin İran İslam Respublikasının Moskvadakı səfirliyinin çərşənbə axşamı axşam verdiyi məlumatına əsasən bildirib: “İlk Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi”nin elan edilməsinin 2550-ci ildönümü ilə bağlı Moskvada bir qrup səfir və mədəniyyətsevərlərin iştirakı ilə mərasim keçirilib.
Rusiya Dövlət Kino Universitetinin ev sahibliyi etdiyi mərasimdə universitetin rektoru, İran İslam Respublikası, Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızıstanın Moskvadakı səfirləri və ev sahibi universitetin bir qrup professor və tələbə heyəti iştirak edib.
Şərq sivilizasiyasının hər zaman tolerantlıq, insan ləyaqətinin qorunması və birgəyaşayış mədəniyyətini vurğulamaq üzərində qurulduğunu bildirən ölkəmizin səfiri deyib: Biz cinayətkar sionist rejimin rəsmilərindən birinin “Böyük Kuruş kimi Tramp” ifadəsini işlətdiyinin şahidi olduq. ABŞ prezidentinə bu cür müraciət edənlərə xatırlatmalıyıq ki, Qəzza adlı kiçik bir torpaqda on minlərlə insanın qətlə yetirilməsinə dəstək verən adama insan haqları tərəfdarı demək olmaz.
Cəlali qeyd etdi: Bu gün biz həm insan haqlarına, həm insanların fərdi hüquqlarına, həm də bir millət olaraq insanların kollektiv hüquqlarına hörmət etməliyik. Eyni şey Şərq mədəniyyətində, xüsusən də İslam İranında var və indi bizdə də yəhudilər, xristianlar və zərdüştilər bir yerdə sülh şəraitində yaşayırlar, necə ki, bu gün Rusiyada İbrahimi dinlərin sülh şəraitində yaşadığını görürük.
O, İran sivilizasiya ənənələrinin region ölkələrində yüksək statusuna toxunaraq əlavə edib: Biz bu görüşlərdən xalqlarımızın əlaqələri və daxili birliyini gücləndirmək və köklü və sivil xalqlar arasında nifaq yaratmaq istəyənlərin səylərini zərərsizləşdirmək üçün istifadə etməliyik.
