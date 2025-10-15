Seyid Abbas Əraqçi qanunsuzluğa və birtərəfliliyə qarşı Qoşulmama Hərəkatının həmrəyliyinin zəruriliyini vurğulanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Uqandada keçirilən sammitində xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi Qoşulmama Hərəkatının fundamental prinsiplərinin, xüsusən də xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ prinsipinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının güc tətbiqinin qadağan edilməsini və birtərəfli məcburi tədbirləri pisləyərək, bəzi güclərin təktərəflilik və hegemonluğun yaratdığı artan çağırış və təhdidlərə qarşı çıxmaq üçün inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həmrəylik və birliyi gücləndirməyə çağırıb.
Əraqçı Təhlükəsizlik Şurasının bir neçə üzvü, o cümlədən Şuranın iki daimi üzvü tərəfindən etiraz edilən İrana qarşı ləğv edilmiş Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini bərpa etmək üçün üç Avropa ölkəsi tərəfindən Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı mübahisələrin həlli mexanizmindən və BMT Təhlükəsizlik Şurasının sui-istifadəsini hüquqi effekti olmayan qanunsuz hərəkət adlandırıb.
XİN rəhbəri Təhlükəsizlik Şurasının 2025-ci il oktyabrın 18-də İranın nüvə problemi ilə bağlı 2231 saylı qətnaməsinin və onun müddəalarının bitmə tarixini xatırladaraq, Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətləri beynəlxalq institutların, xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının inkişaf etməkdə olan ölkələrə şantaj və təzyiq məqsədilə sui-istifadə etməsinə qarşı çıxmağa çağırıb.
