Şarm əş-Şeyx Sammiti: Qəzzada soyqırımın sonu, yoxsa sionist işğalçı rejimin bölgədə mövcudluğunun normallaşmasının başlanğıcı?

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Faşist İsrail rejiminə qarşı geniş beynəlxalq təzyiqlərdən və Qəzza xalqının qeyrətli müqavimətindən sonra faşist İsrail rejimi və onun ən böyük dəstəkçisi olan ABŞ, HƏMAS ilə danışıqlar aparmağa və müharibəni dayandırmağa məcbur oldular.
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən iyirmiyə yaxın ölkə Qəzza müharibəsinə son qoymaq üçün hərtərəfli razılaşmanı yekunlaşdırmaq üçün Şarm əş-Şeyxdə toplaşıb.
ABŞ və sionist rejimin qətliamı dayandırmaq qərarına gəlməsi iki il çəkdi.
Bəs İran niyə Trampın sülh planına nikbin baxmır?
1- Bu sammit zahirdə müharibəni bitirmək məqsədi daşıyır, amma daxildə ABŞ və İsrail İsraillə münasibətlərin normallaşmasını “regional sabitlik” kimi qələmə verməyə çalışır; regionda qeyri-sabitliyin əsas kökü isə sionist rejimin işğalı, aparteid və soyqırımıdır.
2- Trampın xarici siyasətinin nailiyyəti kimi imzası olan "Avraam müqavilələri" indi yenidən gündəmə gətirildi. Tramp özünü “sülh simvolu” kimi təqdim etməklə beynəlxalq etibar qazanmağa və Amerikanın Yaxın Şərq üzərində nəzarətini gücləndirməyə çalışır.
3- “Vaşinqton Post” qəzetinin dərc etdiyi sənədlər göstərir ki, bəzi ərəb hərbçiləri sionist rejimlə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı genişləndirirlər. Şarm əş-Şeyx sammiti bu əməkdaşlığı “sülhün genişləndirilməsi səyləri” adı altında ictimailəşdirmək üçün yaxşı fürsətdir.
4- Trampın vasitəçiliyi ilə istənilən sülh Netanyahunu mühakimədən xilas etmək deməkdir. Netanyahu dəfələrlə sionist rejimin daxili işlərində Trampı dəstəkləməyə və vasitəçilik etməyə çağırıb və onun Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən Netanyahunun həbs qərarını ləğv etmək üçün siyasi təzyiqlərdən istifadə etməyə davam etməsi uzaq görünmür.
5- HƏMAS bu sammitdə iştirak etməyib və İsraillə bu sülh müqaviləsində HƏMAS-ın tərksilah edilməsi və Qəzzanın idarə olunması məsələsi ilə bağlı hələ də çox aydın olmayan məqamlar var; İsrail və Amerika tərəflərinin israr etdiyi məsələlər, lakin HƏMAS açıq şəkildə bəyan edib ki, tərksilahı qəbul etməyəcək.
6- İstənilən ağlabatan sülh sazişi sionist rejimini çoxsaylı hərbi cinayətlərə, o cümlədən soyqırım və xəstəxanalara və mülki insanlara qarşı hücumlara görə pisləməli və sionist rejimi məsuliyyətə cəlb etməklə yanaşı, onun cinayətkar baş nazirinə qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hökmünü icra etməlidir. Amma reallıqda bu sammitin məqsədi bu hissəyə məhəl qoymamaq və birbaşa Qəzzada “müharibədən sonrakı” dövrə getməkdir. Bu yanaşma aydın mesaj verir: əsas məqsəd İsrailin imicini bərpa etmək və rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması prosesini canlandırmaqdır.
7- Sammitin keçiriləcəyi məkan kimi Şarm əş-Şeyxin seçilməsi, burada Birləşmiş Ştatların əvvəllər fələstinlilər və İsrail arasında bir neçə sözdə sülh görüşləri - Kemp David görüşləri kimi - keçirilməsi təsadüfi deyil. Bu seçim Amerikanın nəzarəti altında olan razılaşmaların mirasını xatırladır; Fələstinin getdikcə marjinallaşdığı və İsrailin daha çox güc qazandığı müqavilələr.
Sizcə, Tramp Qərbi siyada məqsədinə çatacaqmı?
Sizin rəyiniz