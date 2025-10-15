Foto Reportaj: Tehran metrosunun gözəl “Müqəddəs Məryəm (əleyha səlam)” stansiyası

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tehran metrosunun 6-cı xəttində yerləşən 25-ci stansiya Müqəddəs Məryəmin (əleyha səlam) adını daşıyır. Bu stansiya 6-cı məhəllədə Kərim Xan küçəsinin yanında yerləşir. Həzrət İsanın (ə) anasının adına tikilən bu stansiyanı Tehran metrosunun ən gözəl stansiyası adlandırmaq olar. Tehran Şəhər və Şəhərətrafı Dəmir Yolu Şirkətinin rəhbərlərinin, mühəndislərinin və təcrübəli işçilərinin yorulmaz səyləri sayəsində layihə son mərhələyə yaxınlaşır və yaxın günlərdə sözü gedən stansiyanın açılış mərasimi olacaq. Bu gözəl metro stansiyası İran İslam Respublikasının paytaxtında tikilmiş İbrahimi dinlərin Şiə İslamı ilə yaxınlığının dərinliyini göstərir və Şiə İslamının Müqəddəs Məryəm və Xristianlıq xarakterinə xüsusi hörmətinin simvoludur.
15 oktyabr 2025 - 23:53
