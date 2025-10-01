Qəzza Sülh Planı; Tramp və Netanyahunun siyasi maraqlarına uyğun təbliğat

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, Donald Trampın Qəzza sülh planı zahirdə müəyyən dəstək qazansa da, qeyri-müəyyənlik, ziddiyyətlər və siyasi motivlərlə doludur. Fələstin dövlətinin qurulması, xalqın hüquqlarının təmin edilməsi və qərəzsiz həyata keçirilməsinə dair ciddi öhdəliklər olmadan, plan Qəzza böhranının mürəkkəbliyini daha da artıraraq, həll yolundan daha çox Trampın təbliğat vasitəsi və Benyamin Netanyahunun siyasi manevri olacaq.
Bütün yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq, Pakistanın (İsraili tanımayan ölkə) planı qəbul etməsini digər regional aktorların skeptisizmi ilə müqayisə etmək bunu göstərir ki, fərdi siyasi motivlər və ABŞ-la münasibətlər Qəzzada reallıqdan daha çox reaksiyalara təsir edib. Tənqidçilər həmçinin qeyd ediblər ki, Trampın planında effektiv monitorinq və icra üçün aydın mexanizm yoxdur. Trampın özünün rəhbərlik etdiyi “sülh komissiyası”nın yaradılması da beynəlxalq və qərəzsiz qurumdan daha çox şəxsi və nümayişkaranə bir jestdir.
Trampın 21 bənddən ibarət planı məqsədini Qəzzada müharibənin dayandırılması və bölgənin yenidən qurulması kimi təqdim etsə də, müxtəlif səviyyələrdəki müxaliflər - Fələstinli qruplardan tutmuş insan haqları təşkilatlarına və hətta Qərb analitiklərinə qədər - planı ciddi şəkildə tənqid ediblər.
Əhəmiyyətli məqam odur ki, Trampın planında Qəzzanın bütün əraziləri yenidən qurulmayacaq. Əl-Cəzirə yazıb ki, fələstinli fəallar yenidənqurma işlərinin yalnız xüsusi, nəzarət edilən ərazilərdə baş verəcəyindən, blokada və məhdudiyyətlərin isə qüvvədə qalacağından qorxurlar.
