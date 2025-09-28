Əraqçi ABŞ-ın işğalçılıq siyasətlərini təqid edərək Venesuelanın milli suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təhdidləri pisləyib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT Baş Assambleyasının illik iclasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka səfər edən İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi şənbə günü Venesuela xarici işlər naziri İvan Eduardo Gil Pinto ilə görüşərək danışıqlar aparıb.
İRNA-nın məlumatına görə, bu görüşdə hər iki tərəf ölkələri arasında mövcud olan sabit və dostluq münasibətlərdən məmnunluq ifadə edərək, hərtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün iki xalqın rəhbərlərinin ortaq iradəsini vurğulayıblar.
Tərəflər Karib ərazisi və Qərbi Asiya da daxil olmaqla regional hadisələri nəzərdən keçirərək, ABŞ və onun bəzi müttəfiqləri tərəfindən hegemonluq və beynəlxalq hüququn pozulması təhlükələrinə qarşı xəbərdarlıq ediblər və BMT Nizamnaməsinin prinsipləri və məqsədlərini, eləcə də hüququn aliliyini qorumaq üçün bütün dövlətlərin məsuliyyət daşıdığını qeyd ediblər.
Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri ABŞ-nin Karib bölgəsindəki müdaxiləçi siyasətinə toxunaraq, Venesuelanın milli suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təhdidləri pisləyib və Venesuela xalqı və dövləti ilə həmrəylik ifadə edib.
