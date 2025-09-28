Hizbullahın baş katibi: Silahımızı heç vaxt yerə qoymayacağıq!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, Şeyx Nəim Qasim, Hizbullahın baş katibi kimi, Seyid Həsən Nəsrullah və Seyid Haşim Səfiəddin şəhadətlərinin birinci ildönümündə çıxış edib.
O çıxışında deyib: Ümmətin şəhidlərinin rəhbəri – şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın vəfatı acı və ağrılıdır, lakin o, hələ də aramızdadır və varlığı nur saçır. Hizbullahın yolu sənin düşüncən, ruhun və qanınla quruldu və bu yol qalib gələcək. Müqavimət bayrağı bu yolun simvoludur.
Müqavimətin qələbələri – sabitlik və davamlılıqdır və bu yolun davamçılarının payına ya qələbə, ya da şəhidlik düşür.
O əlavə edib: Biz səndən sonra da əhdimizə sadiq qalacağıq, bu əmanəti daşıyacağıq və heç vaxt döyüş meydanlarını tərk etməyəcəyik, silahımızı yerə qoymayacağıq.
