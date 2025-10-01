Faşist İsr@il qüvvələri Culaninin vəhhabi ordu qüvvələrini lüt soyundurdu. Qolani isə səssiz qaldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Media mənbələri faşist İsr@il ünsürləri tərəfindən Dəra şəhərinin ətrafında, Suriyayaya silahlı çevrilişlə hakim kəsilən terrorçu vəhhabi Qolani rejiminə bağlı bir sıra vəhhabi ünsürlərin həbs edildiyini, tərksilah edildiyini və lüt soyundurduğunu bildiriblər. Vəhhabi Colani rəsmiləri isə bu günə qədər bu mövzuda səssiz qalıb.
Son günlər Suriyadakı bir neçə ərəb mediası və yerli xəbər kanalları İsr@il qüvvələri tərəfindən "Əbu Məhəmməd əl-Culani" kimi tanınan vəhhabi terrorçu "Əhməd əl-Şaraa"nın rəhbərlik etdiyi ölkənin müvəqqəti hökumətinə bağlı müsəlmanların başını kəsən təhlükəsizlik qüvvələrini həbs etdiyi barədə məlumat yayıb.
Sizin rəyiniz