Fələstinli 4 bacı hafizi-Quran oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstinin Ramallah əyalətinin Deyr əl-Qüds kəndindən olan bacılar hifz prosesini demək olar ki, eyni vaxtda başa çatdırıblar.
Bu isə onların Qurana bağlılıqlarının, qətiyyətlilik və iradə güclərinin, nizam və intizamlılıqlarının göstəricisidir.
Az.shafaqna.com IQNA-ya istinadən xəbər verir ki, Hafizi-Quran olan bacıların ailə üzvlərinin dəstək və həvəsləndirmələri də onlar üçün əlavə motivasiya mənbəyi olub.
Qansız İs.railin işğal və təzyiqlərinə, hər sahədə yaratdığı müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq, Fələstin cəmiyyəti öz dininə və Qurana bağlı olaraq qalmağa davam edir.
