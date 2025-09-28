  1. Ana səhifə
  2. Mədəniyyət səhifəsi
  3. Qurani Kərim

Fələstinli 4 bacı hafizi-Quran oldu

28 sentyabr 2025 - 13:13
Xəbər kodu: 1732416
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Fələstinli 4 bacı hafizi-Quran oldu

Fələstinli 4 bacı Qurani-Kərimi tam əzbərləməyi bacarıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstinin Ramallah əyalətinin Deyr əl-Qüds kəndindən olan bacılar hifz prosesini demək olar ki, eyni vaxtda başa çatdırıblar.

Bu isə onların Qurana bağlılıqlarının, qətiyyətlilik və iradə güclərinin, nizam və intizamlılıqlarının göstəricisidir.

Az.shafaqna.com IQNA-ya istinadən xəbər verir ki, Hafizi-Quran olan bacıların ailə üzvlərinin dəstək və həvəsləndirmələri də onlar üçün əlavə motivasiya mənbəyi olub.

Qansız İs.railin işğal və təzyiqlərinə, hər sahədə yaratdığı müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq, Fələstin cəmiyyəti öz dininə və Qurana bağlı olaraq qalmağa davam edir.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha