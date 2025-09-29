Si@nist ekspert: Dohaya hücum Ankara üçün həyəcan təbili çalmalıdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Son həftələrdə bəzi ivritdilli media qurumları və analitiklər HƏMAS liderlərinin Türkiyədə olmalarına davam edərlərsə, bu ölkənin də si@nist rejim ordusunun hücumlarının hədəfi olacağına işarə ediblər.
Hazırda HƏMAS-ın mövcud olduğu və ofisinin olduğu ölkələrdən biri də İtrailə qarşı bir çox aksiyaların idarə olunduğu Türkiyədir.
HƏMAS-ın Türkiyə torpaqlarında İtrailə qarşı bütün fəaliyyətləri Türkiyə kəşfiyyat təşkilatı MİT-in məlumatı ilə həyata keçirilib və bu da öz vətəndaşlarını hər hansı xarici fəaliyyətə nəzarət etmək qabiliyyəti ilə öyünür.
O, Türkiyə qurumlarının Fələstin müqaviməti ilə etdikləri əməkdaşlığı ilə bağlı yazıb: Bu, artıq göz yummaq deyil, açıq-aşkar əlbirlikdir: İsmayıl Haniyə də daxil olmaqla HƏMAS-ın yüksək vəzifəli şəxslərinin prezident sarayında qonaq olması; kameralar önündə Ərdoğanın onlara Türkiyə pasportu vermə mərasimi; və ABŞ Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı kimi, maliyyələşdirmə və vəsaitlərin Həmas-a köçürülməsi üçün əsaslar. Bu faktlar Ankara və onun liderlərini fələstinlilərin hərəkətlərində fəal iştirakçıya çevirir.
