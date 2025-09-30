Pezeşkian: Şəms və Mövlana İran mədəniyyətinin iki zirvəsidir ki, onlar əbədi olaraq tarix səhnəsində parlayacaqlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın məlumatına görə, 30 sentyabr 2025-ci il çərşənbə axşamı, Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxinin şərəfinə keçirilən konfransda Məsud Pezeşkian dedi: Bu gün də biz Şəms və Mövlanın mesajından ilham alaraq, regionda və dünyada yeni bir danışıq qura bilərik; məhəbbət, ədalət, mənəviyyat və hikmət ətrafında fırlanan diskurs. Belə bir söhbət təkcə İran və onun qonşuları üçün deyil, bütün azad insanlar üçün danılmaz bir zərurətdir.
Bu mesajın bir hissəsində deyilir:
Tarixi boyu mədəni İran həmişə belə parlayan ulduzların beşiyi olmuşdur; poeziya və mistikanın dili ilə, hikmət məntiqi ilə, məhəbbət və dostluğun mahiyyəti ilə həmrəyliyə, dünya sülhünə yol açan böyük insanlar. Şəms və Rumi irsi təkcə İrana və iranlılara deyil, bütün qonşu xalqlara və bəşər aləminə məxsusdur. Bu gün Bəlxdən Konyaya, Təbrizdən Kabilə, Tehrandan İstanbula və Xorasandan Balkanlara, hətta Avropa və Amerikadan o yana bir çox insanlar Ruminin şeirləri və Şəmsin xatirəsi ilə yaşayır, sevinc göz yaşları tökür, qəlblərini eşq və elmin aydınlığına əmanət edirlər.
Şübhəsiz ki, Şəms Təbrizi və Rumi Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxi İran mədəniyyətinin dağ silsiləsinin tarix səhnəsində əbədi parlayacaq iki zirvəsidir. Onlar öz zamanlarında zülmətdən xilas olmaq üçün sözü çırağa çevirdikləri kimi, bu gün də gələcək nəsillər üçün çıraq ola bilərlər. Şübhəsiz ki, bu gün İran öz parlaq keçmişi kimi, bu cür mədəni sərvətlərə arxalanaraq, zorakılıqdan azad, sülh, dostluq, birgəyaşayış və qarşılıqlı anlaşma ilə dolu bir dünyanın qurulmasında mühüm rol oynaya və qarşılıqlı anlaşmaya qarşı empatiyaya üstünlük verə bilər.
Beləliklə, gizli dil başqa bir şeydir - Empatiya qarşılıqlı anlaşmadan daha yaxşıdır.
