Avrasiya İttifaqı ilə gömrük və standartlar sahəsində yeni razılaşmalar/ İndi isə qeyri-dollarlıq maneələrin aradan qaldırılması vaxtıdır

İran İslam Respublikası və Avrasiya İttifaqının beş üzv ölkəsi, 15 May 2025 tarixində Azad Ticarət Sazişini tətbiq edərək 87% malların gömrük rüsumlarını aradan qaldırmış və son günlərdə 2025-2028 illəri üçün fəaliyyət proqramını müəyyənləşdirmək və qeyri-dollarlıq maneələri aradan qaldırmaq istiqamətində praktik bir addım atmışdır.
24 Sentyabr 2025 tarixində, İqtisadiyyat və Ticarət Nazirliyi və Avrasiya İttifaqı Ticarət Naziri tərəfindən keçirilən görüşün əsas nəticəsi, gələn üç il üçün əməkdaşlıq yol xəritəsinin təsdiq və imzalanması olmuşdur.
Avrasiya İqtisadi İttifaqı, Belarus, Qazaxıstan, Rusiya, Qırğızıstan və Ermənistan arasında hökumətlərarası iqtisadi ittifaqdır.
İttifaqın aktiv müşahidəçi üzvləri İran İslam Respublikası, Özbəkistan və Kubadır. İran 2024-cü ildə müşahidəçi üzv olaraq bu ittifaqa qoşulmuşdur.
